Туреччина евакуювала з-за кордону 60 тисяч своїх громадян
Від початку пандемії нового коронавіруса, Туреччина повернула з-за кордону 60 тисяч своїх громадян.
Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "Станом на цей час ми повернули додому 60 тисяч наших громадян. Близько 20 тисяч іноземців повернулися з Туреччини до своїх країн".
Нагадаємо:
- 27 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що після закриття повітряного простору та кордонів до України повернулися близько ста тисяч українців
- До України із Туреччини на поромі вирушили 90 українських громадян, які не встигли повернутись до закриття кордонів.
Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.
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