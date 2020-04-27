Туреччина евакуювала з-за кордону 60 тисяч своїх громадян

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Понеділок, 27 квітня 2020, 01:58

Від початку пандемії нового коронавіруса, Туреччина повернула з-за кордону 60 тисяч своїх громадян.

Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Станом на цей час ми повернули додому 60 тисяч наших громадян. Близько 20 тисяч іноземців повернулися з Туреччини до своїх країн".

Нагадаємо:

  • 27 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що після закриття повітряного простору та кордонів до України повернулися близько ста тисяч українців 
  • До України із Туреччини на поромі вирушили 90 українських громадян, які не встигли повернутись до закриття кордонів. 

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

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Теми: коронавірус Туреччина


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