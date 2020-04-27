Туреччина евакуювала з-за кордону 60 тисяч своїх громадян

Від початку пандемії нового коронавіруса, Туреччина повернула з-за кордону 60 тисяч своїх громадян.

Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Станом на цей час ми повернули додому 60 тисяч наших громадян. Близько 20 тисяч іноземців повернулися з Туреччини до своїх країн".

Нагадаємо:

27 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що після закриття повітряного простору та кордонів до України повернулися близько ста тисяч українців

До України із Туреччини на поромі вирушили 90 українських громадян, які не встигли повернутись до закриття кордонів.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

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