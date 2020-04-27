Турция эвакуировала из-за границы 60 тысяч своих граждан

С начала пандемии нового коронавируса, Турция вернула из-за границы 60 000 своих граждан.

Источник: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На данный момент мы вернули домой 60 000 наших граждан. Около 20 000 иностранцев вернулись из Турции в свои страны".

Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

Напомним:

В Украину из Турции на пароме отправились 90 украинских граждан, которые не успели вернуться до закрытия границ.

27 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что после закрытия воздушного пространства и границ в Украину вернулись около ста тысяч украинском

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