Садовий просить дозволити торгувати продуктами на ринку

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра і просить дозволити торгівлю на продуктових ринках.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови

Пряма мова: "Я звертаюсь до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні.

Кожен міський голова дуже добре знає ринки свого міста і чого від них чекати.

У Львові від початку карантину були жорсткі правила: порушуєш - закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей".

Деталі: Садовий вважає, що через обмеження страждають власники продуктових ринків, продавці і фермери, адже товари швидко псуються.

Водночас, покупці мусять купувати дорожчі закордонні товари, не маючи права вибору.

Садовий додав, що на відкритому повітрі вірус поширюється значно слабше, тому він буде клопотати, аби роботу ринків дозволили на державному рівні.

Передісторія: