Садовый просит разрешить торговать продуктами на рынке

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Понедельник, 27 апреля 2020, 10:45

Городской председатель Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и просит разрешить торговлю на продуктовых рынках.

Источник: Facebook-страница городского головы

Прямая речь: "Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.

Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать.

Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей".

Детали: Садовый считает, что из-за ограничений страдают владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры, ведь товары быстро портятся.

В то же время, покупатели должны покупать дорогие зарубежные товары, не имея права выбора.

Садовый добавил, что на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее, поэтому он будет ходатайствовать, чтобы работу рынков позволили на государственном уровне.

Украинская правда
Темы: Львов карантин Садовый коронавирус Covid-2019


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