Мер Івано-Франківська просить послабити карантин
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін та президента переглянути карантинні обмеження і дозволити працювати малому і середньому бізнесу.
Джерело: відеозвернення Марцінківа у Facebook
Пряма мова: "Звертаюсь до уряду та президента – час переглянути вимоги й дозволити ряду бізнесу працювати і в місті Франківську, і в Україні, бо від цього залежить життєдіяльність країни і міста".
Деталі: За словами Марцінківа, ситуація з захворюванням на коронавірус "хороша", тому постанову Кабміну про карантин треба переглядати.
Зокрема, на думку мера, наразі варто дозволити працювати "продуктовим ринкам, магазинчикам, тобто малому і середньому бізнесу".
Станом на 27 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 761 випадок захворювання на коронавірус, з них 47 – летальні. За останню добу в області підтвердили 30 випадків. За вихідні один пацієнт помер.
Наразі 83 франківця з COVID-19 госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні.
Ще 244 особи перебувають у міських стаціонарах з підозрою, 3 – у дитячій лікарні та 32 – в Обласному фтизіопульмонологічному центрі.
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Передісторія:
- 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
- 24 квітня Кабінет міністрів оприлюднив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.
- За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою, 26 квітня померли від неї 11 осіб, одужали 24 людини.
- Загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.