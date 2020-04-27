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Мер Івано-Франківська просить послабити карантин

Понеділок, 27 квітня 2020, 10:55
Мер Івано-Франківська просить послабити карантин

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін та президента переглянути карантинні обмеження і дозволити працювати малому і середньому бізнесу.

Джерело: відеозвернення Марцінківа у Facebook

Пряма мова: "Звертаюсь до уряду та президента – час переглянути вимоги й дозволити ряду бізнесу працювати і в місті Франківську, і в Україні, бо від цього залежить життєдіяльність країни і міста".

Деталі: За словами Марцінківа, ситуація з захворюванням на коронавірус "хороша", тому постанову Кабміну про карантин треба переглядати.

Зокрема, на думку мера, наразі варто дозволити працювати "продуктовим ринкам, магазинчикам, тобто малому і середньому бізнесу".

Станом на 27 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 761 випадок захворювання на коронавірус, з них 47 – летальні. За останню добу в області підтвердили 30 випадків. За вихідні один пацієнт помер.  

Наразі 83 франківця з COVID-19 госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні.

Ще 244 особи перебувають у міських стаціонарах з підозрою, 3 – у дитячій лікарні та 32 – в Обласному фтизіопульмонологічному центрі.

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Передісторія:

  • 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
  • 24 квітня Кабінет міністрів оприлюднив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.
  • За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою, 26 квітня померли від неї 11 осіб, одужали 24 людини.
  • Загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

Ірина Балачук, УП
Теми: Івано-Франківськкоронавірускарантинмісцева влада
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