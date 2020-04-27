Мэр Ивано-Франковска просит ослабить карантин
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабмин и президента пересмотреть карантин и позволить работать малому и среднему бизнесу.
Источник: видеообращение Марцинкива в Facebook
Прямая речь: "Обращаюсь к правительству и президенту – время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города".
Детали: По словам Марцинкива, ситуация с заболеванием коронавирусом "хорошая", поэтому постановление Кабмина о карантине надо пересматривать.
В частности, по мнению мэра, сейчас стоит позволить работать "продуктовым рынкам, магазинчикам, то есть малому и среднему бизнесу".
По состоянию на 27 апреля в Ивано-Франковской области лабораторно подтвержден 761 случай заболевания коронавирус, из них 47 – летальные. За последние сутки в области подтвердили 30 случаев. За выходные один пациент умер.
Сейчас 83 франковца с COVID-19 госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Еще 244 человека находятся в городских стационарах с подозрением, 3 – в детской больнице и 32 – в Областном фтизиопульмонологический центре.
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Предыстория:
- 22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
- 24 апреля Кабинет министров обнародовал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
- За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.
- Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.