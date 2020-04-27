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"Ти на кого руку підняв?": з'явилося відео конфлікту заступника Кличка з патрулем

Понеділок, 27 квітня 2020, 13:14
Ти на кого руку підняв?: з'явилося відео конфлікту заступника Кличка з патрулем

В Інтернет виклали відео конфлікту ексзаступника голови КМДА Володимира Слончака з патрульними.

Джерело: "Киев-Оперативный" (не відео присутня ненормативна лексика)

Деталі: На записі, очевидно, з нагрудної камери поліцейського, правоохоронець просить пред’явити посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто водійку зупиненого авто столичну депутатку Людмилу Костенко. Вона намагається завантажити документи у додатку "Дія" та натякає, що "будуть проблеми".

В розмову встряє пасажир "Mercedes", який представляється Володимиром Слончаком, та спілкується з поліцейськими на підвищених тонах. Він стверджує, що не розуміє, на яких підставах зупинили їхнє авто, та зауважує, що правоохоронці перед ним нібито пропустили машини, які порушували правила дорожнього руху. Чиновник пропонує "під’їхати в КМДА і перевірити по відеокамерах".

Пряма мова: "Ти не бикуй, бл… Давай ще раз звіримо: два Land Cruiser і один Lexus. Чо ти вийо..ся, бл…ь! Я тобі втретє показую посвідчення, шо ти три машини переді мною пропустив з порушенням державних.. всіх тих...".

Деталі: Правоохоронці роз’яснюють чоловіку, що їм потрібні документи не пасажира, а водія і просять його "не виражатись" і не підвищувати голос. Чоловік зривається на крик і, очевидно, штовхає поліцейського. Правоохоронець просить тримати дистанцію. Зав’язується сутичка. "Ти на кого руку підняв, ти?", - кричить затримуваний. Правоохоронці кладуть чоловіка на землю, зазначаючи, що фіксують напад на працівника поліції. "Та ну, не гоні", - реагує затриманий.

Що було раніше: Увечері 26 квітня заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними поліцейськими, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння. 

У поліції Києва заявили, що Слончак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.

27 квітня на брифінгу голова Київської міської держадміністрації очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що звільнив свого заступника.

Передісторія:

  • Слончак був заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.
  • До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.
  • Слончак також голова наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

Українська правда
Теми: Київполіція
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