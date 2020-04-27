"Ты на кого руку поднял?": появилось видео конфликта зама Кличко с патрулем

В Интернет выложили видео конфликта экс-заместителя председателя КГГА Владимира Слончака с патрульными.

Источник: "Киев-Оперативный" (на видео присутствует ненормативная лексика)

Детали: На записи, очевидно, с нагрудного камеры полицейского, правоохранитель просит предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации водителя остановленного авто столичного депутата Людмилу Костенко. Она пытается загрузить документы в приложении "Дія" и намекает, что "будут проблемы".

В разговор встревает пассажир "Mercedes", который представляется Владимиром Слончак, и общается с полицейскими на повышенных тонах. Он утверждает, что не понимает, на каких основаниях остановили их авто, и замечает, что правоохранители перед ним якобы пропустили машины, которые нарушали правила дорожного движения. Чиновник предлагает "подъехать в КГГА и проверить по видеокамерах".

Прямая речь: "Ты не быкуй, бл ... Давай еще раз сверим: два Land Cruiser и один Lexus. Че ты вы..ся, бл... ь! Я тебе третий раз показываю удостоверение, что ты три машины передо мной пропустил с нарушением государственных.. всех... ".

Детали: Правоохранители объясняют мужчине, что им нужны документы не пассажира, а водителя, и просят его "не выражаться" и не повышать голос. Мужчина срывается на крик и, очевидно, толкает полицейского. Правоохранитель просит держать дистанцию. Завязывается потасовка. "Ты на кого руку поднял, ты?", - кричит задержанный. Правоохранители кладут мужчину на землю, отмечая, что фиксируют нападения на работника полиции. "Да ну, не гони", - реагирует задержанный.

Что было раньше: Вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.

В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

На брифинге 27 апреля председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко сообщил, что уволил своего заместителя из-за недостойного поведения.

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