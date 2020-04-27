Служба безпеки повідомляє, що викрила директора держпідприємства, який пропонував голові Державного агентства з управління зоною відчуження виписувати йому сотні тисяч премій та обіцяв ділитися.

Джерело: пресслужба СБУ та Державного агентства з управління зоною відчуження

Дослівно СБУ: "Посадовці держпідприємств запропонували голові агентства нараховувати їм щоквартальні премії у розмірі до 500 тисяч гривень, 50% з яких обіцяли передавати їй. Голова відразу повідомила про корупційну пропозицію СБУ та допомагала викрити зловмисників.

Співробітники СБУ задокументували факт передачі директором одного з держпідприємств голові агентства 210 тисяч гривень за нарахування йому премії у розмірі понад 430 тисяч гривень".

Деталі: Директору цього держпідприємства повідомили про підозру у рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих корупційних фактів, а також законності нарахування премій посадовцям державних підприємств, що входять в управління "Державного агентства України з управління зоною відчуження".

Про обшуки також повідомили у ДАЗВ: "Правоохоронні органи ознайомилися з документами, які можуть бути пов'язані із можливим вчиненням правопорушення за статтею 369 ККУ одним із колишніх керівників ДАЗВ та державного підприємства, що входить до сфери управління агентства".

Голова ДАЗВ Сергій Калашник заявив, що він всебічно сприятиме слідству та надаватиме усі необхідні документи й інформацію.

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