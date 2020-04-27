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Задержали директора, который хотел зарабатывать на Чернобыльской зоне

Понедельник, 27 апреля 2020, 18:05
Задержали директора, который хотел зарабатывать на Чернобыльской зоне

Служба безопасности сообщает, что разоблачила директора госпредприятия, который предлагал председателю Государственного агентства по управлению зоной отчуждения выписывать ему сотни тысяч премий и обещал делиться.

Источник: пресс-служба СБУ и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения

Дословно СБУ: "Чиновники госпредприятий предложили председателю агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 тысяч гривен, 50% из которых обещали передавать ей. Председатель сразу сообщила о коррупционном предложении СБУ и помогала разоблачить злоумышленников.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи директором одного из госпредприятий голове агентства 210 тысяч гривен за начисление ему премии в размере более 430 тысяч гривен".

Детали: Директору этого госпредприятия сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

Продолжаются следственные действия для установления других возможных коррупционных фактов, а также законности начисления премий должностным лицам госпредприятий, входящих в управление "Государственного агентства по управлению зоной отчуждения".

Об обысках также сообщили в ГАЗО: "Правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 УК одним из бывших руководителей ГАЗО и государственного предприятия, входящего в сферу управления агентства".

Председатель ГАЗО Сергей Калашник заявил, что он всесторонне будет способствовать следствию и предоставлять все необходимые документы и информацию.

Напомним:

  • 13 апреля Кабинет министров назначил на 5 лет Сергея Калашника головой госагентства по управлению зоной отчуждения.
    До этого обязанности председателя агентства выполняла Екатерина Павлова.

Украинская правда

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Темы: Чернобыльчернобыльцы
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