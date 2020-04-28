Кулеба окреслив порядок денний "нормандської" онлайн-зустрічі

На запланованій онлайн-зустрічі глави МЗС країн нормандського формату оцінять стан реалізації нормандських домовленостей в Парижі, спробують встановити причини стагнації мирного процесу та розроблять рішення, необхідні для надання імпульсу роботі Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу в вівторок у Києві.

"Давно назріла потреба зустрічі міністрів нормандського формату. Адже бачимо, що рішення "нормандського" Паризького саміту пробуксовують, і нам потрібно надати імпульс на шляху до їх виконання, щоб відкрити шлях до наступного саміту (лідерів країн "нормандської четвірки") у Берліні, де потрібно буде досягати нових домовленостей і рухатися шляхом до припинення війни, до деокупації українських територій і, зрештою, до припинення російської агресії загалом", - сказав Кулеба.

Міністр назвав три головні питання порядку денного зустрічі.

"Основна мета цієї зустрічі – по-перше, оцінити те, що було зроблено з моменту Паризького саміту і до цього четверга. На думку української сторони, тут з позитиву можна відзначити лише обміни і повернення незаконно утримуваних громадян, які відбувалися", - сказав Кулеба.

"Друге: спробувати - і це буде напевно найскладніша частина розмови – встановити причини, чому на інших напрямах, з інших питань у нас відбувається стагнація.

І третій елемент – це напрацювати якісь нариси рішень для наявних проблем і надати імпульс Тристоронній контактній групі, щоб вона безпосередньо опікувалась розробкою детальних рішень та їх імплементацією", - заявив міністр.

Нагадаємо, відеоконференція за участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії підтверджена на 30 квітня.

Росія наразі не бачить сенсу проводити новий саміт у нормандському форматі, поки не реалізовано рішення, ухвалені на грудневій зустрічі лідерів у Парижі.

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