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Кулеба очертил повестку "нормандской" онлайн-встречи

Вторник, 28 апреля 2020, 11:26

На запланированной онлайн-встрече главы МИД стран Нормандского формата оценят состояние реализации нормандских договоренностей в Париже, попытаются установить причины стагнации мирного процесса и разработают решения, необходимые для придания импульса работе Трехсторонней контактной группы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга во вторник в Киеве.

"Давно назрела необходимость встречи министров Нормандского формата. Ведь мы видим, что решения "нормандского" Парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению, чтобы открыть путь к следующему саммиту (лидеров стран "нормандской четверки") в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, к деоккупации украинских территорий и, наконец, к прекращению российской агрессии в целом", - сказал Кулеба.

Министр назвал три главных вопроса повестки дня встречи.

"Основная цель этой встречи - во-первых, оценить то, что было сделано с момента Парижского саммита и до этого четверга. По мнению украинской стороны, здесь из позитива можно отметить только обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан", - сказал Кулеба.

"Второе: попробовать - и это будет наверняка самая сложная часть разговора - установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация.

И третий элемент - это выработать какие-то наметки решений для существующих проблем и придать импульс Трехсторонней контактной группе, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией", - заявил министр.

Напомним, видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России подтверждена на 30 апреля.

Россия пока не видит смысла проводить новый саммит в Нормандском формате, пока не реализованы решения, принятые на декабрьской встрече лидеров в Париже.

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Темы: нормандский форматМИД
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