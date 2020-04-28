Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні доведеться закриватися
Телеканал ATR без фінансування закриється до дня депортації кримських татар 18 травня.
Джерело: Коментар "Українській правді" повідомив заступник генерального директора телеканалу, журналіст Айдера Муждабаєва
Пряма мова Муждабаєва: "Ситуація дуже дивна. 26 лютого президент сказав, що проблема з фінансуванням телеканалу буде вирішена. Були зустрічі в уряді і процес на кшталт зрушився з місця. Нам здавалося, що фінансування відкриють і ми зможемо оплатити всі борги.
Але потім почалися складнощі, міністерство культури змусило переробляти всі документи. Завтра (29 квітня – ред.) вже четверте засідання Кабміну, де каналу не можуть нам відкрити фінансування. Уже кілька місяців ми працюємо виключно на своєму ресурсі і пожертвування людей з окупованого Криму. Від колективу залишилося трохи більше 10 відсотків.
Ми не виробляємо власний продукт, працюємо тільки в плані інформування людей на півострові про коронавірус.
Деталі: Муждабаєв заявив, що якщо не відкриють фінансування, то канал буде змушений закритися на початку травня.
Пряма мова Муждабаєва: "Зараз є велика небезпека, що до дня пам'яті жертв геноциду кримських татар АТР вже не зможе вести мовлення".
Нагадаємо:
- ATR входить до складу холдинга Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники - Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.
- Наприкінці січня гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.
- 10 лютого ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.
- 26 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що кримськотатарський канал ATR продовжить своє мовлення за допомогою державної підтримки.