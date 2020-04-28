Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні доведеться закриватися   

Телеканал ATR без фінансування закриється до дня депортації кримських татар 18 травня.

Джерело: Коментар "Українській правді" повідомив заступник генерального директора телеканалу, журналіст Айдера Муждабаєва

Пряма мова Муждабаєва: "Ситуація дуже дивна. 26 лютого президент сказав, що проблема з фінансуванням телеканалу буде вирішена. Були зустрічі в уряді і процес на кшталт зрушився з місця. Нам здавалося, що фінансування відкриють і ми зможемо оплатити всі борги.

Але потім почалися складнощі, міністерство культури змусило переробляти всі документи. Завтра (29 квітня – ред.) вже четверте засідання Кабміну, де каналу не можуть нам відкрити фінансування. Уже кілька місяців ми працюємо виключно на своєму ресурсі і пожертвування людей з окупованого Криму. Від колективу залишилося трохи більше 10 відсотків.

Ми не виробляємо власний продукт, працюємо тільки в плані інформування людей на півострові про коронавірус.

Деталі: Муждабаєв заявив, що якщо не відкриють фінансування, то канал буде змушений закритися на початку травня.

Пряма мова Муждабаєва: "Зараз є велика небезпека, що до дня пам'яті жертв геноциду кримських татар АТР вже не зможе вести мовлення".

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