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Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні доведеться закриватися   

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:48
Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні доведеться закриватися   

Телеканал ATR без фінансування закриється до дня депортації кримських татар 18 травня.

Джерело: Коментар "Українській правді" повідомив заступник генерального директора телеканалу, журналіст Айдера Муждабаєва

Пряма мова Муждабаєва: "Ситуація дуже дивна. 26 лютого президент сказав, що проблема з фінансуванням телеканалу буде вирішена. Були зустрічі в уряді і процес на кшталт зрушився з місця. Нам здавалося, що фінансування відкриють і ми зможемо оплатити всі борги.

Але потім почалися складнощі, міністерство культури змусило переробляти всі документи. Завтра (29 квітня – ред.) вже четверте засідання Кабміну, де каналу не можуть нам відкрити фінансування. Уже кілька місяців ми працюємо виключно на своєму ресурсі і пожертвування людей з окупованого Криму. Від колективу залишилося трохи більше 10 відсотків.

Ми не виробляємо власний продукт, працюємо тільки в плані інформування людей на півострові про коронавірус.

Деталі: Муждабаєв заявив, що якщо не відкриють фінансування, то канал буде змушений закритися на початку травня.

Пряма мова Муждабаєва: "Зараз є велика небезпека, що до дня пам'яті жертв геноциду кримських татар АТР вже не зможе вести мовлення".

Нагадаємо:

  • ATR входить до складу холдинга Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники - Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.
  • Наприкінці січня гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.
  • 10 лютого ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.
  • 26 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що кримськотатарський канал ATR продовжить своє мовлення за допомогою державної підтримки.

Українська правда
Теми: ЗМІкримські татари
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