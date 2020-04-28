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Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае прийдеться закрыться

Вторник, 28 апреля 2020, 15:48
Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае прийдеться закрыться

Телеканал ATR без финансирования закроется до дня депортации крымских татар 18 мая.

Источник: Комментарий "Украинской правде" заместителя генерального директора телеканала, журналиста Айдера Муждабаева

Прямая речь Муждабаев: "Ситуация  очень странная. 26 февраля  президент сказал, что проблема с финансированием телеканала будет решена. Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги.

Но потом начались сложности, министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут нам открыть финансирование.

Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть больше 10 процентов.

Мы не производим собственный продукт, работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусу

Детали: Муждабаев заявил, что если не откроют финансирование, то канал будет вынужден закрыться в начале мая.

Прямая речь Муждабаева: "Сейчас есть большая опасность, что ко дню памяти жертв геноцида крымских татар АТР уже не сможет вещать".

Напомним:

  • ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов обладает 97,34% ATR, миноритарные совладельцы - Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.
  • В конце января гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.
  • 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.
  • 26 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что крымскотатарский канал ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки.

Украинская правда

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Темы: СМИкрымские татары
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