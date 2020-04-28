У МОЗ попередили, що спека від коронавірусу не захистить
Центр громадського здоров’я МОЗ заявляє, що ризик захворіти на COVID-19 влітку такий же, як і в іншу пору року.
Джерело: пост ЦГЗ у Facebook
Дослівно: "Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання".
Деталі: У ЦГЗ нагадали, що вірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами – через дрібні часточки, які виділяються з носа або рота хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.
Вірус не передається повітряним шляхом – він не здатен переноситись потоками повітря на великі відстані від хворої людини.
Наразі немає імунітету, вакцин та ліків проти коронавірусу, але убезпечити себе можна за допомогою фізичного дистанціювання та щоденної гігієни.
Для прибирання в домашніх умовах достатньо використовувати побутові мийно-дезінфікуючі засоби, перекис водню та спиртовмісні розчини з концентрацією спирту 60-80%.
Водночас вживання алкоголю чи гаряча ванна не можуть захистити від зараження COVID-19.
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Передісторія:
- З 6 квітн в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 особи, ходити у громадських місцях без маски, а також гуляти у парках у зв’язку з пандемією коронавірусу.
- 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
- 24 квітня уряд оприлюднив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.