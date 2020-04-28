В Минздраве предупредили, что жара от коронавируса не защитит
Центр общественного здоровья Минздрава заявляет, что риск заболеть COVID-19 летом такой же, как и в другое время года.
Источник: пост ЦОС в Facebook
Дословно: "Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания".
Детали: В ЦОС напомнили, что вирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями – через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания.
Вирус не передается воздушным путем – он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека.
Сейчас нет иммунитета, вакцин и лекарств против коронавируса, но обезопасить себя можно с помощью физического дистанцирования и ежедневной гигиены.
Для уборки в домашних условиях достаточно использовать бытовые моюще-дезинфицирующие средства, перекись водорода и спиртосодержащие растворы с концентрацией спирта 60-80%.
В то же время употребление алкоголя или горячая ванна не могут защитить от заражения COVID-19.
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Предыстория:
- С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски и гулять в парках в связи с пандемией коронавируса.
- 22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
- 24 апреля правительство обнародовало четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.