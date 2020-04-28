Плавець з Гідропарку приїхав на коні до Авакова

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Вівторок, 28 квітня 2020, 18:00

Валентин Бур’янов, якого раніше затримувала поліція біля Гідропарку, приїхав під будівлю Міністерства внутрішніх справ на коні, щоб передати звернення до міністра Арсена Авакова.

Джерело: Бур’янов у Facebook

Пряма мова Бур’янова: "Як і обіцяв, публікую звернення, яке я сьогодні завіз вічному міністру. Зважаючи на їхню "скриньку", яка не так часто перевіряється, я продублював своє звернення поштою".

Деталі: Чоловік пообіцяв згодом пояснити свій вчинок. Під час трансляції він заявив, що хоче показати "середньовіччя, яке запанувало в правоохоронній системі".

Що було раніше: 6 квітня, чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, поліцейські зловили його на іншому березі.

На нього склали адміністративний протокол за статтею про порушення карантину. Ця санкція передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу.

Суд відмовився розглядати цю справу.

Українська правда
Теми: МВС Київ Аваков


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