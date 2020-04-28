Пловец из Гидропарка приехал на лошади к Авакову

2217 просмотров
Вторник, 28 апреля 2020, 18:00

Валентин Бурьянов, которого ранее задерживала полиция возле Гидропарка, приехал в здание Министерства внутренних дел на лошади, чтобы передать обращение к министру Арсену Авакову.

Источник: Бурьянов в Facebook

Прямая речь Бурьянова: "Как и обещал, публикую обращение, которое я сегодня завез вечном министру. Учитывая, их "ящик", который не так часто проверяется, я продублировал свое обращение по почте".

Детали: Мужчина пообещал впоследствии объяснить свой поступок. Во время трансляции он заявил, что хочет показать "средневековье, которое воцарилось в правоохранительной системе".

Что было раньше: 6 апреля, мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

На него составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа.

Суд отказался рассматривать это дело.

Украинская правда
Темы: МВД Киев Аваков


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Житомирской области сообщают о новом пожаре "угрожающих масштабов" 23 апреля 2020, 19:23
Новости 20 апреля: области без данных, антидиверсионная операция 20 апреля 2020, 21:26
Пасха в храмах УПЦ МП: полиция возбудила 5 уголовных дел 20 апреля 2020, 16:20
Все новости
Главные новости
За кресло главного налоговика страны поборются 6 претендентов
Ключевым фигурантом дела MH17 оказался замглавы Погранслужбы РФ – Bellingcat
Исторический момент: Зеленский подписал закон о рынке земли
Саакашвили говорит депутатам уже больше о позиции советника Зеленского
Все новости
исследование

Генетические факторы могут влиять на ход COVID-19

Фото

Он в маске! Интересное фото астероида, который приближается к Земле

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!