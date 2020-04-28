Пловец из Гидропарка приехал на лошади к Авакову

Валентин Бурьянов, которого ранее задерживала полиция возле Гидропарка, приехал в здание Министерства внутренних дел на лошади, чтобы передать обращение к министру Арсену Авакову.

Источник: Бурьянов в Facebook

Прямая речь Бурьянова: "Как и обещал, публикую обращение, которое я сегодня завез вечном министру. Учитывая, их "ящик", который не так часто проверяется, я продублировал свое обращение по почте".

Детали: Мужчина пообещал впоследствии объяснить свой поступок. Во время трансляции он заявил, что хочет показать "средневековье, которое воцарилось в правоохранительной системе".

Что было раньше: 6 апреля, мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

На него составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа.

Суд отказался рассматривать это дело.