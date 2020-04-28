На Житомирщині спалахнула нова лісова пожежа

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Вівторок, 28 квітня 2020, 20:51

28 квітня в Олевському районі Житомирської області виникло нове загорання трави, яке розповсюдилося на масив Поліського природного заповідника.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "У другій половині дня близько 15 год. в Олевському районі Житомирської області виникло загорання трав’яного настилу, яке розповсюдилось на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу села Рудня-Перганська, місцями пожежа переходила у верхову".

Деталі: Для гасіння пожежі залучили наземні та авіаційні сили.

Повідомляється, що за допомогою авіації вдалося ліквідувати верхову пожежу.

Наразі продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини.

Загалом до гасіння залучили 124 осіб та 26 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П.

Що було раніше: 26 квітня був ліквідований найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі - Жолудівка).

Передісторія:

  • Пожежі в Житомирській області тривають із 16 квітня. Вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.
  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

Читайте також: І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

Українська правда
Теми: пожежа Житомирщина ДСНС


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