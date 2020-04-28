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В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар

Вторник, 28 апреля 2020, 20:51
В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар

28 апреля в Олевском районе Житомирской области произошло новое возгорание травы, которое распространилось на массив Полесского природного заповедника.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходила в верховой".

Детали: Для тушения пожара привлекли наземные и авиационные силы.

Сообщается, что с помощью авиации удалось ликвидировать верховой пожар.

В настоящее время продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушении привлекли 124 человек и 26 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

Что было раньше: 26 апреля был ликвидирован самый крупный очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Желудевка).

Предыстория:

  • Пожары в Житомирской области продолжаются с 16 апреля. 
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Читайте также: И повсюду тлеют пожары. Как живут люди в селах, где горели леса на Житомирщине

Украинская правда
Темы: пожарЖитомирская областьГСЧС
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