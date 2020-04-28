В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар

971 просмотр
Вторник, 28 апреля 2020, 20:51

28 апреля в Олевском районе Житомирской области произошло новое возгорание травы, которое распространилось на массив Полесского природного заповедника.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходила в верховой".

Детали: Для тушения пожара привлекли наземные и авиационные силы.

Сообщается, что с помощью авиации удалось ликвидировать верховой пожар.

В настоящее время продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушении привлекли 124 человек и 26 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

Что было раньше: 26 апреля был ликвидирован самый крупный очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Желудевка).

Предыстория:

  • Пожары в Житомирской области продолжаются с 16 апреля. 
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Читайте также: И повсюду тлеют пожары. Как живут люди в селах, где горели леса на Житомирщине

Украинская правда
Темы: пожар Житомирская область ГСЧС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Спасателям удалось потушить крупный очаг пожара на Житомирщине 27 апреля 2020, 16:53
Военный погиб из-за пожара на Львовщине, еще один получил ожоги 26 апреля 2020, 20:54
Зеленский наградил спасателей, тушивших пожар в Чернобыльской зоне 26 апреля 2020, 15:48
Все новости
Главные новости
Полиция наведалась в ресторан Тищенко
Как в большинстве стран: Шмыгаль рассказал, почему нельзя быстрее ослабить карантин
За кресло главного налоговика будет бороться Катеринчук и еще 42 претенденты
Ключевым фигурантом дела MH17 оказался замглавы Погранслужбы РФ – Bellingcat
Все новости
Общество

10 вопросов к секс-работницам во время карантина

здоровье

Что не так с молочными продуктами, которые мы употребляем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!