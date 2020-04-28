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Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти Венедіктової за скаргою Стерненка

Вівторок, 28 квітня 2020, 22:04
Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти Венедіктової за скаргою Стерненка

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу за повідомленням про недекларування генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою майна.

Джерело: фото судового рішення, яке оприлюднив блогер та активіст Сергій Стерненко у Facebook

Дослівно: "Скаргу Стерненка Сергія В'ячеславовича на бездіяльність службової особи НАБУ щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити. Зобов'язати службову особу НАБУ внести відомості за заявою Стерненка Сергія В'ячеславовича від 13 квітня 2020 року до ЄРДР".

Деталі: Стерненко зазначив, що заяву подавав щодо можливого недекларування Венедіктовою майна – годинника за 10 тисяч євро та членства у ГО з ознаками прибутковості.

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Українська правда

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Теми: ВенедіктовасудНАБУдекларації
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