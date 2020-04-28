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Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко

Вторник, 28 апреля 2020, 22:04
Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать дело по сообщению о недекларировании генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой имущества.

Источник: фото судебного решения, которое обнародовал блогер и активист Сергей Стерненко в Facebook

Дословно: "Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР".

Детали: Стерненко отметил, что заявление подавал о возможном недекларировании Венедиктовой имущества - часов за 10 тычяч евро и членства в ОО с признаками доходности.

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Украинская правда

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Темы: ВенедиктовасудНАБУдекларации
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