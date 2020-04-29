За журналіста hromadske вступилося посольство США
Середа, 29 квітня 2020, 16:14
Посольство США в Україні позитивно оцінило відкриття внутрішнього розслідування в Національній поліції щодо інциденту з журналістом hromadske Богданом Кутєповим.
Джерело: Twitter посольства США
Дослівно: "Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні.
Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії".
Що цьому передувало:
- Зранку 29 квітня журналісти Богдан Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну.
- До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні". На журналістів напали й виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі.
- Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор.
- Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.
- В поліції пізніше повідомили, що відносно патрульного розпочали службове розслідування.
Українська правда