За журналіста hromadske вступилося посольство США

Посольство США в Україні позитивно оцінило відкриття внутрішнього розслідування в Національній поліції щодо інциденту з журналістом hromadske Богданом Кутєповим.

Джерело: Twitter посольства США

Дослівно: "Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні.

Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії".

Що цьому передувало: