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За журналіста hromadske вступилося посольство США

Середа, 29 квітня 2020, 16:14
За журналіста hromadske вступилося посольство США

Посольство США в Україні позитивно оцінило відкриття внутрішнього розслідування в Національній поліції щодо інциденту з журналістом hromadske Богданом Кутєповим.

Джерело: Twitter посольства США

Дослівно: "Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні.

Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії".

Що цьому передувало:

  • Зранку 29 квітня журналісти Богдан Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну.
  • До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні". На журналістів напали й виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі.
  • Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор.
  • Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.
  • В поліції пізніше повідомили, що відносно патрульного розпочали службове розслідування.

Українська правда
Теми: СШАЗМІ
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