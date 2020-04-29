За журналиста hromadske заступилось посольство США
Среда, 29 апреля 2020, 16:14
Посольство США в Украине положительно оценило открытие внутреннего расследования в Национальной полиции относительно инцидента с журналистом hromadske Богданом Кутеповым.
Источник: Twitter посольства США
Дословно: "Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование относительно обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня.
Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии".
Что этому предшествовало:
- Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин стримили акцию протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.
- К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне". На журналистов напали и вытолкнули с газона. Это происходило в прямом эфире.
- После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор.
- Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.
- В полиции позже сообщили, что в отношении патрульного начали служебное расследование.
Украинская правда