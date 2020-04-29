За журналиста hromadske заступилось посольство США

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Среда, 29 апреля 2020, 16:14

Посольство США в Украине положительно оценило открытие внутреннего расследования в Национальной полиции относительно инцидента с журналистом hromadske Богданом Кутеповым.

Источник: Twitter посольства США

Дословно: "Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование относительно обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня.

Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии".

Что этому предшествовало:

  • Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин стримили акцию протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.
  • К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне". На журналистов напали и вытолкнули с газона. Это происходило в прямом эфире.
  • После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор.
  • Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.
  • В полиции позже сообщили, что в отношении патрульного начали служебное расследование.

Украинская правда
Темы: США СМИ


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