За журналиста hromadske заступилось посольство США

Посольство США в Украине положительно оценило открытие внутреннего расследования в Национальной полиции относительно инцидента с журналистом hromadske Богданом Кутеповым.

Источник: Twitter посольства США

Дословно: "Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование относительно обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня.

Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии".

Что этому предшествовало: