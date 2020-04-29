Конфліктом Кутєпова і поліцейських займеться ДБР

792 перегляди
Середа, 29 квітня 2020, 18:39

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейським щодо журналіста hromadske Богдана Кутєпова.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі Головного слідчого управління ДБР розпочали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ)".

Деталі: У відомстві зазначили, що у разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що цьому передувало:

  • Зранку 29 квітня журналісти Богдан Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну.
  • До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні". На журналістів напали й виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі.
  • Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор. Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.
  • В поліції пізніше повідомили, що відносно патрульного розпочали службове розслідування.

Українська правда
Теми: ДБР ЗМІ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Про національні інтереси і спецоперацію, яка відбувається просто зараз 28 квітня 2020, 16:00
ДБР завершило слідство у справі Пашинського 28 квітня 2020, 15:46
В'ятрович дав ДБР свідчення про форум пам'яті жертв Голодомору 28 квітня 2020, 13:35
Усі новини
Головні новини
Кабмін призначив нового голову податкової: що про нього відомо
На Балі знайшли мертвим українське подружжя
Нардеп Герега написав листи Кличку і депутатам з пропозицією купити маски в "Епіцентрі"
Кабмін дозволив продуктовим ринкам працювати і визначив головну умову
Усі новини
дослідження

Генетичні фактори можуть впливати на перебіг COVID-19

здоров'я

Втрата нюху може бути фатальною