Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейським щодо журналіста hromadske Богдана Кутєпова.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі Головного слідчого управління ДБР розпочали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ)".

Деталі: У відомстві зазначили, що у разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що цьому передувало: