Конфліктом Кутєпова і поліцейських займеться ДБР
Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейським щодо журналіста hromadske Богдана Кутєпова.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно: "Слідчі Головного слідчого управління ДБР розпочали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ)".
Деталі: У відомстві зазначили, що у разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Що цьому передувало:
- Зранку 29 квітня журналісти Богдан Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну.
- До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні". На журналістів напали й виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі.
- Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор. Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.
- В поліції пізніше повідомили, що відносно патрульного розпочали службове розслідування.