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Кличко визнав, що призначив директора з благоустрою за рекомендацією Єрмака

П'ятниця, 3 квітня 2020, 18:11
Кличко визнав, що призначив директора з благоустрою за рекомендацією Єрмака

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міськради Олексій Кулеба був призначений на посаду за рекомендацією керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Джерело: коментар міського голови Києва Віталія Кличка програмі "Схеми"

Пряма мова: "У нас є список людей, з якими ми проводимо співбесіди. Одна рекомендація була від пана Єрмака відносно… не рекомендація, я сам звернувся. У мене розмова була, що стосується корупційної складової і стосується КП "Благоустрій".

Дійсно, багато нарікань відносно всіх МАФів, і розмова була відносно того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, щоб ця людина була абсолютно некорумпована, ефективна. У мене була розмова (з Єрмаком – ред.), і рекомендація була щодо пана Кулеби. Я проводив співбесіди з цими людьми і можу сказати, що пан Кулеба був найкращим"

Деталі:  При цьому міський голова Києва не бачить у цьому спроб Банкової нав’язати йому потрібних людей у столичну владу.

Кличко запевнив, що Єрмак не має впливу на столичну владу.

Олексій Кулеба заперечив, що Єрмак допомагав йому отримати посаду директора Департаменту міського благоустрою і додав, що вони з ним ніяк не пов'язані.

Журналісти з посиланням на відкриті джерела нагадали, що у 2011-2013 роках Кулеба та Єрмак, зокрема, під час підготовки до Євро-2012, були разом у складі громадської ради Київської міської державної адміністрації.

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Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня 2019 року, але уряд Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня 2019 року новий Кабмін Олексія Гончарука погодив звільнення Кличка. Мер Києва назвав це рішення незаконним.
  • За даними УП, восени команда Зеленського мала дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександра Ткаченка (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрія Холодова (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • За даними джерел УП, саме нинішній глава ОП Андрій Єрмак нібито переконав Зеленського не звільняти Кличка з посади голови КМДА, як цього свого часу вимагав колишній голова ОП Андрій Богдан.

"Українська правда" в Threads

Теми: Віталій КличкоАндрій ЄрмакКиїв
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