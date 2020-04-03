Кличко визнав, що призначив директора з благоустрою за рекомендацією Єрмака

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міськради Олексій Кулеба був призначений на посаду за рекомендацією керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Джерело: коментар міського голови Києва Віталія Кличка програмі "Схеми"

Пряма мова: "У нас є список людей, з якими ми проводимо співбесіди. Одна рекомендація була від пана Єрмака відносно… не рекомендація, я сам звернувся. У мене розмова була, що стосується корупційної складової і стосується КП "Благоустрій".

Дійсно, багато нарікань відносно всіх МАФів, і розмова була відносно того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, щоб ця людина була абсолютно некорумпована, ефективна. У мене була розмова (з Єрмаком – ред.), і рекомендація була щодо пана Кулеби. Я проводив співбесіди з цими людьми і можу сказати, що пан Кулеба був найкращим"

Деталі: При цьому міський голова Києва не бачить у цьому спроб Банкової нав’язати йому потрібних людей у столичну владу.

Кличко запевнив, що Єрмак не має впливу на столичну владу.

Олексій Кулеба заперечив, що Єрмак допомагав йому отримати посаду директора Департаменту міського благоустрою і додав, що вони з ним ніяк не пов'язані.

Журналісти з посиланням на відкриті джерела нагадали, що у 2011-2013 роках Кулеба та Єрмак, зокрема, під час підготовки до Євро-2012, були разом у складі громадської ради Київської міської державної адміністрації.

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