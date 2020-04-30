Китай проти розслідування, спрямованого звинуватити його в розповсюдженні COVID-19

Китай виступає за широке міжнародне співробітництво в галузі вивчення джерел коронавірусу, але проти того, щоб воно було спрямоване на звинувачення КНР в поширенні пандемії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю заступника голови МЗС КНР Юе Юйчена американському телеканалу NBC, опубліковане на сайті МЗС Китаю

Пряма мова: "Ми виступаємо проти того, щоб посадити Китай на лаву підсудних без будь-яких доказів його провини, а потім шукати ці докази за допомогою так званого міжнародного розслідування. Ми категорично проти такого міжнародного розслідування".

Деталі: Юйчен також назвав переслідуванням і абсурдним політичним фарсом вимагання деяких країн компенсації від Китаю.

Дипломат підкреслив, що КНР сама стала жертвою інфекції і зазнала значних втрат.

На думку Юйчена, вимагання від Китаю відшкодування збитків необґрунтоване, незаконне і є спробою цих людей перекласти на Китай відповідальність за свою нездатність боротися з інфекцією.

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