Китай проти розслідування, спрямованого звинуватити його в розповсюдженні COVID-19
Китай виступає за широке міжнародне співробітництво в галузі вивчення джерел коронавірусу, але проти того, щоб воно було спрямоване на звинувачення КНР в поширенні пандемії.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю заступника голови МЗС КНР Юе Юйчена американському телеканалу NBC, опубліковане на сайті МЗС Китаю
Пряма мова: "Ми виступаємо проти того, щоб посадити Китай на лаву підсудних без будь-яких доказів його провини, а потім шукати ці докази за допомогою так званого міжнародного розслідування. Ми категорично проти такого міжнародного розслідування".
Деталі: Юйчен також назвав переслідуванням і абсурдним політичним фарсом вимагання деяких країн компенсації від Китаю.
Дипломат підкреслив, що КНР сама стала жертвою інфекції і зазнала значних втрат.
На думку Юйчена, вимагання від Китаю відшкодування збитків необґрунтоване, незаконне і є спробою цих людей перекласти на Китай відповідальність за свою нездатність боротися з інфекцією.
Передісторія:
- Американська розвідка заявила, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в своїй країні, недооцінюючи як випадки зараження, так і смерті.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають намір відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху коронавірусу.
- Трамп також додав, що Америка розглядає декілька можливих "варіантів" відповідальності Китаю за пандемію коронавірусу. За його словами, мова йде про "набагато більші гроші, ніж (запросила – ред.) Німеччина", але США ще не прийняли остаточного рішення.