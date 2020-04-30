Китай против расследования, направленного обвинить его в распространении COVID-19
Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков коронавируса, но против того, чтобы оно было направлено на обвинение КНР в распространении пандемии.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью замглавы МИД КНР Юэ Юйчэна американскому телеканалу NBC, опубликованное на сайте МИД Китая
Прямая речь: "Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого международного расследования".
Детали: Юйчэн также назвал преследованием и абсурдным политическим фарсом требования некоторых стран компенсации от Китая.
Дипломат подчеркнул, что КНР сама стала жертвой инфекции и понесла значительные потери.
По мнению Юйчэна, требование от Китая возмещения убытков необоснованно, незаконно и является попыткой этих людей переложить на Китай ответственность за свою неспособность борьбы с инфекцией.
Предыстория:
- Американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты все еще намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.
- Трамп также заявил, что Америка рассматривает несколько возможных "вариантов" ответственности Китая за пандемию коронавируса, и что речь идет "о гораздо больших деньгах, чем (запросила – ред.) Германия, но США пока приняли окончательного решения.