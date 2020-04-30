Китай против расследования, направленного обвинить его в распространении COVID-19

Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков коронавируса, но против того, чтобы оно было направлено на обвинение КНР в распространении пандемии.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью замглавы МИД КНР Юэ Юйчэна американскому телеканалу NBC, опубликованное на сайте МИД Китая

Прямая речь: "Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого международного расследования".

Детали: Юйчэн также назвал преследованием и абсурдным политическим фарсом требования некоторых стран компенсации от Китая.

Дипломат подчеркнул, что КНР сама стала жертвой инфекции и понесла значительные потери.

По мнению Юйчэна, требование от Китая возмещения убытков необоснованно, незаконно и является попыткой этих людей переложить на Китай ответственность за свою неспособность борьбы с инфекцией.

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