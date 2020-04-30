Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай против расследования, направленного обвинить его в распространении COVID-19

Четверг, 30 апреля 2020, 09:32
Китай против расследования, направленного обвинить его в распространении COVID-19

Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков коронавируса, но против того, чтобы оно было направлено на обвинение КНР в распространении пандемии.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью замглавы МИД КНР Юэ Юйчэна американскому телеканалу NBC, опубликованное на сайте МИД Китая

Прямая речь: "Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого международного расследования".

Детали: Юйчэн также назвал преследованием и абсурдным политическим фарсом требования некоторых стран компенсации от Китая.

Дипломат подчеркнул, что КНР сама стала жертвой инфекции и понесла значительные потери.

По мнению Юйчэна, требование от Китая возмещения убытков необоснованно, незаконно и является попыткой этих людей переложить на Китай ответственность за свою неспособность борьбы с инфекцией.

Предыстория: 

Темы: КитайкоронавирусСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Китай
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Конфликт Джека Ма с китайскими властями стоил его компаниям $850 миллиардов – Bloomberg
РФ налаживает экспорт в Китай сельхозпродукции с оккупированных территорий – ЦНС
Последние новости
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
Все новости...
Реклама: