На початку травня українські літаки "Мрія" АН-225 та "Антей" АН-22 мають привезти з Китаю чергову партію медичних засобів та обладнання для боротьби з COVID-19 на замовлення МОЗУ.

Джерело: посольство України в Китаї

Дослівно: "2-3 травня ц.р. найбільший у світі український транспортний літак "Мрія" АН-225 та літак "Антей" АН-22 мають прибути до портового міста Тяньцзінь за гуманітарним вантажем (медичними засобами та обладнанням для боротьби з COVID-19) на замовлення Міністерства охорони здоров’я України".

Деталі: Акцію називають благодійною, а транспортне забезпечення здійснить авіакомпанія АТП ДП "Антонов".

Відзначається, що прибуття вказаних літаків до Китаю стане своєрідним рекордом, адже кількість гуманітарних рейсів у рамках ініціативи "Повітряний міст Україна-Китай" з урахуванням "Мрії" та "Антея" перевищить двадцять.

Що було раніше: 23 квітня в Україні приземлилася "Мрія" з медичним вантажем.

Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, головний санлікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.

Тоді Зеленський заявляв, що "Мрія" привезла 12 мільйонів масок для лікарень і аптечних мереж, близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.

Згодом нардеп Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".

У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія".

Після того в Офісі президента виправдовувалися, що на "Мрії", частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур, але чому про це не повідомили одразу, не зазначили. Також не відомо, який відсоток вантажу на літаку є комерційним, а який гуманітарний.