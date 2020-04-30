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В Китай опять отправят "Мрию" по "гуманитарный груз"

Четверг, 30 апреля 2020, 12:25
В Китай опять отправят Мрию по гуманитарный груз

В начале мая украинские самолеты "Мрия" АН-225 и "Антей" АН-22 должны привезти из Китая очередную партию медицинских средств и оборудования для борьбы с COVID-19 по заказу Минздрава Украины.

Источник: посольство Украины в Китае

Дословно: "2-3 мая с.г. крупнейший в мире украинский транспортный самолетт"Мрия"ьАН-225 и самолет "Антей" АН-22 должны прибыть в портовый город Тяньцзинь за гуманитарным грузом (медицинскими средствами и оборудованием для борьбы с COVID- 19) по заказу Министерства здравоохранения Украины".

Детали: Акцию называют благотворительной, а транспортное обеспечение осуществит авиакомпания АТП ГП "Антонов".

Отмечается, что прибытие указанных самолетов в Китай станет своеобразным рекордом, ведь количество гуманитарных рейсов в рамках инициативы "Воздушный мост Украина-Китай" с учетом "Мрии" и "Антея" превысят двадцать.

Что было раньше: 23 апреля в Украине приземлилась "Мрия" с медицинским грузом.

Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санврач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Зеленский заявлял, что "Мрия" привезла 12 млн масок для больниц и аптечных сетей, около 260 000 защитных очков для медиков и более 100 000 защитных костюмов 5-го уровня защиты.

Впоследствии нардеп Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".

В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия".

После того в Офисе президента оправдывались, что на "Мрии", часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур, но почему об этом не сообщили сразу, не указали. Также не известно, какой процент груза на самолете является коммерческим, а какой гуманитарным.

Украинская правда

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Темы: КитайУкраинаавиакоронавирусCovid-2019
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