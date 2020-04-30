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Кличко розповів, скільки масок купили в "Епіцентрі" Гереги

Четвер, 30 квітня 2020, 12:40
Кличко розповів, скільки масок купили в Епіцентрі Гереги

Київське КП "Фармація" купувало маски в компанії нардепа Олександра Гереги "Епіцентр К" для продажу в комунальних аптеках.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 30 квітня

Пряма мова: "1 квітня КП "Фармація" закупляло 50 тисяч масок у "Епіцентру", до того, як надійшли маски, замовлені містом.

Маски в "Епіцентру" були придбані КП "Фармація" не за бюджетні, а за кошти підприємства, для розповсюдження в мережі комунальних аптек" 

Деталі: Коментуючи інформацію про лист народного депутата Олександра Гереги з пропозицією міській владі придбати маски у його компанії "Епіцентр", Кличко сказав, що дійсно такий лист був зареєстрований у канцелярії КМДА 28 квітня.

За словами мера, тепер міська влада має розглянути його відповідно до чинного законодавства.

Кличко додав, що до цього подібних листів від Гереги до КМДА не надходило.

Мер також додав, що на початку карантину, коли був гострий дефіцит засобів захисту, "Епіцентр" благодійно надав місту 100 тисяч масок.

Крім того, Київ купував маски як в українських виробників, так і в постачальників з-за кордону, але, за словами Кличка, це робили за кошти благодійників і підприємства "Фармація".

Мер запевняє, що наразі столиця забезпечена засобами індивідуального захисту, рукавичками та дезинфекторами у достатній кількості.

Що цьому передувало:

  • Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".
  • У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.
  • 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
  • Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що "наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".
  • Пізніше в Офісі президента повідомили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу була гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкокоронавірусбізнесВерховна Рада
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