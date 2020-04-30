Кличко розповів, скільки масок купили в "Епіцентра" Гереги

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Четвер, 30 квітня 2020, 12:40

Київське КП "Фармація" купувало маски в компанії нардепа Олександра Гереги "Епіцентр К" для продажу в комунальних аптеках.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 30 квітня

Пряма мова: "1 квітня КП "Фармація" закупляло 50 тисяч масок у "Епіцентру", до того, як надійшли маски, замовлені містом.

Маски в "Епіцентру" були придбані КП "Фармація" не за бюджетні, а за кошти підприємства, для розповсюдження в мережі комунальних аптек" 

Деталі: Коментуючи інформацію про лист народного депутата Олександра Гереги з пропозицією міській владі придбати маски у його компанії "Епіцентр", Кличко сказав, що дійсно такий лист був зареєстрований у канцелярії КМДА 28 квітня.

За словами мера, тепер міська влада має розглянути його відповідно до чинного законодавства.

Кличко додав, що до цього подібних листів від Гереги до КМДА не надходило.

Мер також додав, що на початку карантину, коли був гострий дефіцит засобів захисту, "Епіцентр" благодійно надав місту 100 тисяч масок.

Крім того, Київ купував маски як в українських виробників, так і в постачальників з-за кордону, але, за словами Кличка, це робили за кошти благодійників і підприємства "Фармація".

Мер запевняє, що наразі столиця забезпечена засобами індивідуального захисту, рукавичками та дезинфекторами у достатній кількості.

Ірина Балачук, УП


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