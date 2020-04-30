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Кличко рассказал, сколько масок купили в "Эпицентре" Гереги

Четверг, 30 апреля 2020, 12:40
Кличко рассказал, сколько масок купили в Эпицентре Гереги

Киевское КП "Фармация" покупало маски у компании нардепа Александра Гереги "Эпицентр К" для продажи в коммунальных аптеках.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 30 апреля

Прямая речь: "1 апреля КП "Фармация" закупало 50 тысяч масок у "Эпицентра", до того, как поступили маски, заказанные городом.

Маски у "Эпицентра" были приобретены КП "Фармация" не за бюджетные средства, а за счет предприятия, для распространения в сети коммунальных аптек".

Детали: Комментируя информацию о письме народного депутата Александра Гереги с предложением городской власти приобрести маски у его компании "Эпицентр", Кличко сказал, что действительно такое письмо было зарегистрировано в канцелярии КГГА 28 апреля.

По словам мэра, теперь городские власти должны рассмотреть его в соответствии с действующим законодательством.

Кличко добавил, что до этого подобных писем от Гереги в КГГА не поступало.

Мэр также добавил, что в начале карантина, когда был острый дефицит средств защиты, "Эпицентр" бесплатно предоставил городу 100 тысяч масок.

Кроме того, Киев покупал маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за границы, но, по словам Кличко, это делали за средства благотворителей и предприятия "Фармация".

Мэр уверяет, что сейчас столица обеспечена средствами индивидуальной защиты, перчатками и дезинфекторами в достаточном количестве.

Что этому предшествовало:

  • Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
  • В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства. 
  • 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.  
  • Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".
  • Позже в Офисе президента сообщили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза была гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Виталий КличкокоронавирусбизнесВерховная Рада
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