Киевское КП "Фармация" покупало маски у компании нардепа Александра Гереги "Эпицентр К" для продажи в коммунальных аптеках.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 30 апреля

Прямая речь: "1 апреля КП "Фармация" закупало 50 тысяч масок у "Эпицентра", до того, как поступили маски, заказанные городом.

Маски у "Эпицентра" были приобретены КП "Фармация" не за бюджетные средства, а за счет предприятия, для распространения в сети коммунальных аптек".

Детали: Комментируя информацию о письме народного депутата Александра Гереги с предложением городской власти приобрести маски у его компании "Эпицентр", Кличко сказал, что действительно такое письмо было зарегистрировано в канцелярии КГГА 28 апреля.

По словам мэра, теперь городские власти должны рассмотреть его в соответствии с действующим законодательством.

Кличко добавил, что до этого подобных писем от Гереги в КГГА не поступало.

Мэр также добавил, что в начале карантина, когда был острый дефицит средств защиты, "Эпицентр" бесплатно предоставил городу 100 тысяч масок.

Кроме того, Киев покупал маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за границы, но, по словам Кличко, это делали за средства благотворителей и предприятия "Фармация".

Мэр уверяет, что сейчас столица обеспечена средствами индивидуальной защиты, перчатками и дезинфекторами в достаточном количестве.

Что этому предшествовало: