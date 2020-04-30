Арахамия заявил, что Тищенко должны наказать из-за скандала с рестораном

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардепа от партии Николая Тищенко надо наказать из-за информации якобы его ресторан "Велюр" работал для посетителей во время карантина.

Источник: брифинг Арахамии в Верховной Раде 30 апреля

Прямая речь: "У нас не было собрания фракции, но мы хотим его провести и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он должен быть наказан по закону, его заведение и он лично.

Оплатить то, что нужно оплатить. Считаю, что политически он должен иметь двойную ответственность".

Детали: Арахамия добавил, что Тищенко должен оплатить двойной размер штрафа, потому что он народный депутат.

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