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Арахамия заявил, что Тищенко должны наказать из-за скандала с рестораном

Четверг, 30 апреля 2020, 16:37
Арахамия заявил, что Тищенко должны наказать из-за скандала с рестораном

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардепа от партии Николая Тищенко надо наказать из-за информации якобы его ресторан "Велюр" работал для посетителей во время карантина.

Источник: брифинг Арахамии в Верховной Раде 30 апреля

Прямая речь: "У нас не было собрания фракции, но мы хотим его провести и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он должен быть наказан по закону, его заведение и он лично.

Оплатить то, что нужно оплатить. Считаю, что политически он должен иметь двойную ответственность".

Детали: Арахамия добавил, что Тищенко должен оплатить двойной размер штрафа, потому что он народный депутат.

Предыстория:

  • Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников. 

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Арахамия Слуга народаскандалкарантинВерховная Рада
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