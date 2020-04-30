Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кличка озвучили вимоги до продовольчих ринків. Поки до відкриття не готовий жоден

Четвер, 30 квітня 2020, 19:01
У Кличка озвучили вимоги до продовольчих ринків. Поки до відкриття не готовий жоден

Агропродовольчі ринки столиці відкриватимуть поступово за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог, станом на вечір четверга до відкриття не готовий жоден ринок.

Джерело: радник міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, якого цитує офіційний портал Києва

Пряма мова: "Станом на 16:30 30 квітня жоден із агропродовольчих ринків столиці не готовий забезпечити виконання зазначених вимог. У зв’язку з цим, ринки будуть відкриватися поступово, з моменту коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог".

Деталі: Бондаренко пояснив, що столична влада деталізувала та затвердила окремим розпорядженням вимоги, встановлені урядом.

Отже на ринках мають забезпечити:

  • масковий режим для всіх: працівників та відвідувачів;
  • дистанційну термометрію на вході;
  • недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;
  • забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;
  • дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Бондаренко також наголосив, що відновити роботу у разі виконання вимог, зможуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.

Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Нагадаємо: 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Українська правда
Теми: Київкарантинпродукти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: ракети летять на Старокостянтинів
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
Усі новини...
Реклама: