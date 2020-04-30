У Кличка озвучили вимоги до продовольчих ринків. Поки до відкриття не готовий жоден

Агропродовольчі ринки столиці відкриватимуть поступово за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог, станом на вечір четверга до відкриття не готовий жоден ринок.

Джерело: радник міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, якого цитує офіційний портал Києва

Пряма мова: "Станом на 16:30 30 квітня жоден із агропродовольчих ринків столиці не готовий забезпечити виконання зазначених вимог. У зв’язку з цим, ринки будуть відкриватися поступово, з моменту коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог".

Деталі: Бондаренко пояснив, що столична влада деталізувала та затвердила окремим розпорядженням вимоги, встановлені урядом.

Отже на ринках мають забезпечити:

масковий режим для всіх: працівників та відвідувачів;

дистанційну термометрію на вході;

недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;

забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;

дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Бондаренко також наголосив, що відновити роботу у разі виконання вимог, зможуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.

Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Нагадаємо: 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.