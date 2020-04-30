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У Кличко озвучили требования к продрынкам. Пока к открытию не готов ни один

Четверг, 30 апреля 2020, 19:01

Агропродовольственные рынки столицы будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований, по состоянию на вечер четверга к открытию не готов ни один рынок.

Источник: советник городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, которого цитирует официальный портал Киева

Прямая речь: "По состоянию на 16:30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований".

Детали: Бондаренко объяснил, что столичная власть детализировала и утвердила отдельным распоряжением требования, установленные правительством.

Таким образом на рынках должны обеспечить:

  • масочный режим для всех: работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Бондаренко также отметил, что возобновить работу в случае выполнения требований, смогут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, нежно обеспечить отсутствие стихийной торговли вокруг.

Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним: 27 апреля президент Владимир  Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.

Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинпродукты


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