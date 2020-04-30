Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кличко озвучили требования к продрынкам. Пока к открытию не готов ни один

Четверг, 30 апреля 2020, 19:01
У Кличко озвучили требования к продрынкам. Пока к открытию не готов ни один

Агропродовольственные рынки столицы будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований, по состоянию на вечер четверга к открытию не готов ни один рынок.

Источник: советник городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, которого цитирует официальный портал Киева

Прямая речь: "По состоянию на 16:30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований".

Детали: Бондаренко объяснил, что столичная власть детализировала и утвердила отдельным распоряжением требования, установленные правительством.

Таким образом на рынках должны обеспечить:

  • масочный режим для всех: работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Бондаренко также отметил, что возобновить работу в случае выполнения требований, смогут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, нежно обеспечить отсутствие стихийной торговли вокруг.

Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним: 27 апреля президент Владимир  Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.

Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкарантинпродукты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: