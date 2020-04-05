У Києві можуть заборонити навіть рух приватних авто – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко допускає, що в разі погіршення епідемічної ситуації в Києві можуть заборонити рух приватного транспорту.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу ZIK 3 квітня

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Пряма мова: "У випадку, якщо у нас буде розповсюджуватися ця хвороба достатньо сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі чи десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила, і можемо припинити взагалі пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту".

Деталі: Кличко зазначив, що влада повинна прораховувати можливий "поганий сценарій", від якого зараз страждають США, Італія та Іспанія, і не робити ті помилки, які були зроблені іншими містами чи муніципалітетами.

Він також зазначив, що за протоколом Всесвітньої організації охорони здоров'я, для померлих від коронавірусу передбачена кремація, а не поховання.

Пряма мова: "Я не хочу нікого лякати, але за протоколом, який нам прислала Всесвітня організація, повинна бути кремація, і, на жаль, ніяких заходів, які пов'язані з похованням".

Передісторія:

17 березня припинили рух метрополітену у Києві.

Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.

2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину з 6 квітня.

4 квітня київська влада прийняла розпорядження, яке ще більше посилює навіть прийняті Кабміном заходи. Зокрема, у Києві заборонено ходити без респіратора або захисної маски, в тому числі, по вулицях і прибудинкових територіях. Крім того, при в'їзді до Києва водії та пасажири транспортних засобів проходитимуть обов'язкову термометрію.

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