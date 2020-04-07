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Венедіктова: Єрмак дійсно пропонував мені людей на заступників

Вівторок, 7 квітня 2020, 09:38
Венедіктова: Єрмак дійсно пропонував мені людей на заступників

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що голова Офісу президента Андрій Єрмак рекомендував їй людей, яких могли би розглядати на посаду заступників генпрокурора.

Джерело: інтерв’ю Венедіктової "Українській правді"

Пряма мова: "Дивіться, ну, пан Єрмак мені правда рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені.

І пан Єрмак жодним чином ні на чому не наполягав, він сказав: подивись, послухай і т.д. 

Ігоря Коломойського я не бачила в житті і не спілкувалася з ним навіть по телефону, тобто він мені взагалі нікого не міг рекомендувати".  

Деталі: Вона додала, що з Єрмаком близько не знайома, але має з ним "робочі конструктивні відносини". Також, за словами генпрокурорки, у справі зі скандальними плівками з його братом голова Офісу президента до неї ніяк не звертався, лише просив "розібратися об’єктивно і не затягуючи".

Говорячи про призначення своїми заступниками Симоненка, Любовича (у медіа вже є інформація, що їх обох пов’язують з Єрмаком і Ігорем Коломойським, – ред.) та Мустецу (пов'язують з Іллею Павлюком, який допомагав Зе!Команді на виборах і мав свою групу у фракції, – ред) Венедіктова заявила, що обирала їх за "суто професіональними" критеріями.

Вона додала, що її завдання – відновити потужну державну інституцію, тому "логічно призначати заступників, які були прокурорами".

Венедіктова розповіла, що людей у ОГПУ їй рекомендували різні люди: "і ті, які активісти, дуже багато людей, і пов'язаних з владою, і непов'язаних".   

Зокрема, за її словами, Мустецу їй рекомендували "з прокурорського середовища", а не нардепи з групи Павлюка, як про це пишуть у ЗМІ.

Венедіктова також заявила, що інформація про те, що може бути відновлена військова прокуратура і що Мустеца залучений якраз під цю функцію, не відповідає дійсності.

За словами генпрокурорки, зараз Мустеца відповідає за міжнародне співробітництво і представництво в суді, але вона його розглядає на силовий блок – у Нацпол.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваАндрій Єрмак
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