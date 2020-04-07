Лерос каже, що піймав Єрмака на брехні

Народний депутат фракції "Слуга народу" Гео Лерос написав, що викриває брехню глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Джрело: Лерос у Facebook

Пряма мова Лероса: "Шановні народні депутати, я обіцяв, що викрию будь-яку брехню Єрмака, тому прошу ознайомитися.

На фракції депутати запитали у Єрмака чому він мені мстить кримінальними справами, на що він вам всім збрехав при президенті, що справи відкриті на мене давно ".

Деталі: Нардеп від "Слуги народу" розписав хронологію подій, пов'язаних з відкриттям його справ, а до повідомлення прикріпив документи.

Дослівно: "20 березня: мене за це інтерв'ю звільняють з посади радника президента.

В цей же день глава офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи.

24 березня: старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пише рапорт своєму начальнику з маячними звинуваченнями щодо муралів 2016 року!

25 березня: лист з СБУ йде в ДБР.

26 березня: ДБР відправляє повідомлення на ім'я Генерального прокурора".

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