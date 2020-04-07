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Лерос каже, що піймав Єрмака на брехні

Вівторок, 7 квітня 2020, 18:52
Лерос каже, що піймав Єрмака на брехні

Народний депутат фракції "Слуга народу" Гео Лерос написав, що викриває брехню глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Джрело: Лерос у Facebook

Пряма мова Лероса: "Шановні народні депутати, я обіцяв, що викрию будь-яку брехню Єрмака, тому прошу ознайомитися.

На фракції депутати запитали у Єрмака чому він мені мстить кримінальними справами, на що він вам всім збрехав при президенті, що справи відкриті на мене давно ".

Деталі: Нардеп від "Слуги народу" розписав хронологію подій, пов'язаних з відкриттям його справ, а до повідомлення прикріпив документи.

Дослівно: "20 березня: мене за це інтерв'ю звільняють з посади радника президента.

В цей же день глава офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи.

24 березня: старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пише рапорт своєму начальнику з маячними звинуваченнями щодо муралів 2016 року!

25 березня: лист з СБУ йде в ДБР.

26 березня: ДБР відправляє повідомлення на ім'я Генерального прокурора".

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи,  на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.
  • Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакГео Лерос Слуга народу
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