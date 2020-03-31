После публикации депутатом Гео Леросом записей, на которых фигурирует брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

Источник: пост юридической компании "Миллер", которая защищает Лероса

Детали: Известно об одном деле, которое точно касается возможной коррупции, зафиксированной на видео.

Еще три дела, как ранее сообщалось ГБР, открыты из-за самого обнародования этих видео.

В еще одном деле должно быть расследована законность их записи.

Первое дело: Открыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой по заявлению депутата Лероса. Расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины.

В деле говорится о возможном предоставлении неустановленными лицами, в том числе человеком, похожим на брата Ермака, обещания повлиять на принятие решений за вознаграждение.

Защита Лерос говорит, что ему начали поступать угрозы. Поэтому депутат, опасаясь за свою безопасность, подал заявление об обеспечении безопасности.

Второе, третье и четвертое дела: Расследуются Государственным бюро расследований. Открыты после "самостоятельного выявления" преступлений прокурором.

Сведения об этом преступлении внесли генеральный прокурор Ирина Венедиктова и прокурор Андрей Любович. Это может свидетельствовать о том, что дело касается действий депутата Лероса, ведь производство относительно народных избранников должен открывать именно генпрокурор.

Касаются трех вероятных преступлений:

превышения полномочий;

разглашения отдельными правоохранителями сведений, составляющих государственную тайну, полученных в ходе оперативно-технических мероприятий;

заговора "неустановленных лиц" и "отдельных сотрудников правоохранительных органов", которые незаконно влияют на работников власти, чтобы помешать их работе.

Пятое дело: Расследуется Службой безопасности Украины. Открыто после "самостоятельного выявления" преступления следователем.

Фабула дела звучит следующим образом. В период с июля 2019 года по март 2020 года неустановленные лица незаконно использовали специальные технические средства негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака (брат Андрея Ермака).

В ГБР 30 марта говорили, что расследуют вероятное преступление также по статье 190 Уголовного кодекса – "мошенничество".

Однако 31 марта "Украинская правда" неоднократно просила пресс-секретаря ДБР уточнить, какого именно эпизода касается данная статья.

В течение 11 часов УП так и не получила ответа на этот вопрос.

Адвокат Маси Найем, представляющий интересы Лероса, ранее писал, ссылаясь на собственные источники, что СБУ передало в ГБР рапорт о якобы совершении депутатом мошенничества при организации муралей в Киеве. Эту информацию по просьбе УП в Госбюро расследований также ни подтвердили, ни опровергли.

Предыстория: