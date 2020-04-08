Звинуваченого у держзраді полковника Без’язикова засудили до 13 років

Полковника Івана Без’язикова, якого звільнили з полону бойовиків "ДНР" у 2016 році, а потім звинуватили у державній зраді, засудили до 13 років ув'язнення.

Джерело: "Медійна ініціатива за права людей" у Facebook

Деталі: Шевченківський райсуд Києва виніс вирок полковнику Збройних сил України і розвіднику 7 квітня (судді: Лідія Щебуняєва, Віталій Циктіч та Оксана Голуб).

Іван Без’язиков влітку 2014 року очолював розвідку сектору "Д" (вздовж кордону з Росією). Після обстрілу села Степанівка з боку РФ разом із двома офіцерами під білим прапором пішов домовлятися про повернення тіл загиблих бійців 30-ї бригади. Всі троє потрапили у полон.

За словами Без'язикова, з 25 серпня 2014 року до кінця вересня його утримували на одній з дач Ріната Ахметова у ботсаду Донецька, у підвалі, щодня возили до "розвідуправління ДНР", де він мав розмови з громадянином України Олегом Шляпіним (колишнім донецьким суддею та адвокатом, позивний "63-й") та громадянином РФ Сергієм Дубінським (одним із обвинувачених нині по МН17, позивний "Хмурий").

Без’язиков стверджує: перебував під їхнім цілковитим контролем, а людина, яку під час засідань називали його водієм (Кононенко), був його конвоїром.

Полковник ЗСУ не приховував, що бойовики схиляли його перейти на бік ворога, але у суді запевняв: ніколи не погоджувався на співпрацю.

Зі свідчень Без'язикова, терористи змушували виконувати певні дрібні роботи, але жодна його дія не нашкодила ані державі, ані її громадянам.

Захист заявляв, що Без’язиков навіть намагався максимально застосувати свої вміння розвідника – і після обміну (у липні 2016 року) просив його допитати у СБУ та надати інформацію представникам ГУР МО, а згодом зустрівся з представниками Міжнародної слідчої групи по МН17. Під час останньої зустрічі він розповів, як було влаштовано "розвідуправління", хто ним керував, хто був у підрозділах. Зокрема, й про Дубінського, а також ще одного фігуранта справи МН17 Олега Пулатова.

Полковник стверджував, що слідчі СБУ тисли на нього, аби він "нафантазував" про фінансові потоки терористів із "розвідуправління".

За словами захисту, у суді прокуратура не надала жодного прямого доказу участі у терористичній організації та державної зради: мовляв, жоден свідок не свідчив про його співпрацю з бойовиками. Навіть ключовий свідок – офіцер Руслан Косінський – розповів у суді, що полковник був присутній при спробі завербувати його, але був у формі невстановленого зразка і мовчав (хоча на допиті під час слідства Косінський твердив, що полковник був у формі російського зразка та мав пістолет Стєчкіна).

Безпосереднього командира Без'язикова – генерала Петра Литвина – у суді не допитали.

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