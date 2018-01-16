До справи Без’язикова долучили розшифровки розмов із "ДНРівцями"

Шевченківський суд долучив до справи про держзраду, в якій фігурує полковник ЗСУ Іван Без'язиков, розшифровані телефонні розмови, що, за твердженням прокурора, доводять перехід підсудного на бік противника в умовах війни.

Про це повідомляє 5 канал.

У частині розмов Іван Без'язиков виступає безпосереднім учасником, у решті – просто згадується, як переконує звинувачення. Сам підсудний та його захист звинувачення відкидають.

Крім того, Без'язиков попросив охорону для його родини – на думку підсудного, їм загрожує небезпека.

Звинувачення заявляє: від серпня 2014-го до липня 2016-го року, під час перебування в полоні бойовиків, Без'язиков став членом терористичної "ДНР" і працював у "розвідувальному управлінні" збройного формування.

"Є серія розмов, які я би назвав "намагання бойовиків дискредитувати полоненого". Не тільки Без'язикова намагались дискредитувати. Були звичайні солдати, були люди, яких самі бойовики вважали суперполоненими. Тобто полонені, за яких можна отримати 15 осіб", – зазначив адвокат Олег Веремієнко.

"Виходить, що пан Без'язиков не був ніяким військовополоненим. Він, відповідно до ієрархії, займав не останню позицію в цій організації, даючи вказівки та доручення іншим членам терористичної організації", – прокоментував прокурор Олег Пересада.

Наступне засідання в цій справі відбудеться 22 січня.

Як відомо, військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова звільнили з полону бойовиків Донбасу 5 липня 2016 року.



У грудні 2016 року його затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР". Служба безпеки України заявила, що полковника завербували російські спецслужби і він мав позивний "Дядя Ваня".



Пізніше СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова і його дружини з бойовиками. На одному із записів співробітник т.зв. "міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін стверджував, що Без'язиков працює на "ДНР".



Дружина Без'язикова запевняла, що її чоловікові пропонували співпрацю і намагалися вербувати, але він не погодився.

Сам полковник пояснював, що в полоні носив військову форму російського зразка, бо в нього більше одягу не було, а зброю йому дали для участі в "інсценуванні", щоб схилити до переходу на бік окупантів майора Руслана Косинського.

4 січня суд продовжив арешт підозрюваного до 15 лютого включно.