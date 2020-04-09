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Портнов каже, що почав збирати компромат на Венедіктову

Четвер, 9 квітня 2020, 17:45
Портнов каже, що почав збирати компромат на Венедіктову

Колишній глава адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що разом зі своїми адвокатами почав документувати протиправні дії Ірини Венедіктової в той час, коли вона керувала Державним бюро розслідувань.

Джерело: телеграм-канал Портнова

Деталі: На його переконання, Венедіктова порушувала закон під час проведення конкурсів в ГБР.

Пряма мова: "Всі незаконні маніпуляції відбулися в цьому відомстві в грудні-січні.

Після її відставки з поста генерального прокурора будемо наполягати на врученні їй по цих епізодах підозри і обвинувального акту".

Нагадаємо:

  • 17 березня Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України. До цього вона була в.о. .голови Держбюро розслідувань.
  • У січні народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова заявила, що ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора з порушенням законодавства.
  • За її словами, "слуги" хочуть поставити своїх ручних керівників в ДБР.
  • Крім того, зазначила Устінова, заступник голови ДБР Олександр Бабіков знав про те, що отримає цю посаду, ще до оголошення конкурсу на неї.

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Українська правда

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Теми: ПортновВенедіктоваДБР
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