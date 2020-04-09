Портнов каже, що почав збирати компромат на Венедіктову

Колишній глава адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що разом зі своїми адвокатами почав документувати протиправні дії Ірини Венедіктової в той час, коли вона керувала Державним бюро розслідувань.

Джерело: телеграм-канал Портнова

Деталі: На його переконання, Венедіктова порушувала закон під час проведення конкурсів в ГБР.

Пряма мова: "Всі незаконні маніпуляції відбулися в цьому відомстві в грудні-січні.

Після її відставки з поста генерального прокурора будемо наполягати на врученні їй по цих епізодах підозри і обвинувального акту".

Нагадаємо: