Портнов каже, що почав збирати компромат на Венедіктову

1232 перегляди
Четвер, 9 квітня 2020, 17:45

Колишній глава адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що разом зі своїми адвокатами почав документувати протиправні дії Ірини Венедіктової в той час, коли вона керувала Державним бюро розслідувань.

Джерело: телеграм-канал Портнова

Деталі: На його переконання, Венедіктова порушувала закон під час проведення конкурсів в ГБР.

Пряма мова: "Всі незаконні маніпуляції відбулися в цьому відомстві в грудні-січні.

Після її відставки з поста генерального прокурора будемо наполягати на врученні їй по цих епізодах підозри і обвинувального акту".

Нагадаємо:

  • 17 березня Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України. До цього вона була в.о. .голови Держбюро розслідувань.

Українська правда
Теми: Портнов Венедіктова ДБР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Кузня на Рибальському": арешт майна в першу чергу б’є по безпеці країни 9 квітня 2020, 12:47
Портнов заявив, що суд заморозив майно "Кузні на Рибальському" 7 квітня 2020, 23:19
Генпрокурор: Я розмовляла з Портновим, але на багатьох речах стою з ним протилежно 7 квітня 2020, 10:03
Усі новини
Головні новини
В обсервації алкоголь заборонений, за харчування треба платити – постанова Кабміну
В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ
Ще двоє військових захворіли на COVID-19
9 квітня. No time to die: У світі 1,5 мільйони інфікованих, Нью-Йорк – епіцентр коронавірусу, в Італії рекорд одужавших
Усі новини
поради

Як хвалити дитину, щоб не виріс "нарцис"

Фото

Наймиліші тварини в світі