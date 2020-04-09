Портнов каже, що почав збирати компромат на Венедіктову
Колишній глава адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що разом зі своїми адвокатами почав документувати протиправні дії Ірини Венедіктової в той час, коли вона керувала Державним бюро розслідувань.
Джерело: телеграм-канал Портнова
Деталі: На його переконання, Венедіктова порушувала закон під час проведення конкурсів в ГБР.
Пряма мова: "Всі незаконні маніпуляції відбулися в цьому відомстві в грудні-січні.
Після її відставки з поста генерального прокурора будемо наполягати на врученні їй по цих епізодах підозри і обвинувального акту".
Нагадаємо:
- 17 березня Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України. До цього вона була в.о. .голови Держбюро розслідувань.