Портнов каже, що почав збирати компромат на Венедіктову

Колишній глава адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що разом зі своїми адвокатами почав документувати протиправні дії Ірини Венедіктової в той час, коли вона керувала Державним бюро розслідувань.

Джерело: телеграм-канал Портнова

Деталі: На його переконання, Венедіктова порушувала закон під час проведення конкурсів в ГБР.

Пряма мова: "Всі незаконні маніпуляції відбулися в цьому відомстві в грудні-січні.

Після її відставки з поста генерального прокурора будемо наполягати на врученні їй по цих епізодах підозри і обвинувального акту".

Нагадаємо:

17 березня Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України. До цього вона була в.о. .голови Держбюро розслідувань.

У січні народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова заявила, що ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора з порушенням законодавства.

За її словами, "слуги" хочуть поставити своїх ручних керівників в ДБР.

Крім того, зазначила Устінова, заступник голови ДБР Олександр Бабіков знав про те, що отримає цю посаду, ще до оголошення конкурсу на неї.

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