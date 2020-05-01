У Мукачеві теж відкривають торгові центри й парки раніше

Міська влада Мукачева Закарпатської області дозволила відкрити парки та торгові центри з 4 травня, незважаючи на те, що загальнодержавне послаблення карантину має розпочатися з 11 травня.

Джерело: Мукачівська міська рада

Дослівно: "З понеділка парки та торгові центри будуть відкриті для містян. Відповідне рішення прийнято комісією ТЕБ і НС".

Деталі: Торгівельні центри у місті працюватимуть за ряду умов. Зокрема, використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів або захисних масок; забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) та рукавицями; проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години; перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів; дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів; наявність дезінфекторів на вході.

Також з понеділка у місті дозволяється відвідання парків та скверів "з дотримання соціальної дистанції та протиепідемічних заходів".

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