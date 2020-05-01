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У Мукачеві теж відкривають торгові центри й парки раніше

П'ятниця, 1 травня 2020, 20:40
У Мукачеві теж відкривають торгові центри й парки раніше

Міська влада Мукачева Закарпатської області дозволила відкрити парки та торгові центри з 4 травня, незважаючи на те, що загальнодержавне послаблення карантину має розпочатися з 11 травня.

Джерело: Мукачівська міська рада

Дослівно: "З понеділка парки та торгові центри будуть відкриті для містян. Відповідне рішення прийнято комісією ТЕБ і НС".

Деталі: Торгівельні центри у місті працюватимуть за ряду умов. Зокрема, використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів або захисних масок; забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) та рукавицями; проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години; перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів; дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів; наявність дезінфекторів на вході.

Також з понеділка у місті дозволяється відвідання парків та скверів "з дотримання соціальної дистанції та протиепідемічних заходів".

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками
  • Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.

Українська правда

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Теми: Закарпаттяторгівлякарантин
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