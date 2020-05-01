Передчасне послаблення карантину: мера Черкас викликають на допит

Мера Черкас Володимира Бондаренка викликають на допит 4 травня у зв'язку з рішенням про передчасне пом'якшення карантину в місті.

Джерело: Бондаренко в Facebook

Деталі: Мер опублікував фото повістки, в якій зазначається, що він має прибути до слідчого 4 травня о 12 годині на допит в якості свідка.

Пряма мова Бондаренка: "Свіжа прилетіла... влада нова, методи старі".

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