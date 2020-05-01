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Передчасне послаблення карантину: мера Черкас викликають на допит

П'ятниця, 1 травня 2020, 22:10

Мера Черкас Володимира Бондаренка викликають на допит 4 травня у зв'язку з рішенням про передчасне пом'якшення карантину в місті.

Джерело: Бондаренко в Facebook

 

Деталі: Мер опублікував фото повістки, в якій зазначається, що він має прибути до слідчого 4 травня о 12 годині на допит в якості свідка.

Пряма мова Бондаренка: "Свіжа прилетіла... влада нова, методи старі".

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками
  • Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.

Українська правда
Теми: Черкасикарантинполіція


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