Передчасне послаблення карантину: мера Черкас викликають на допит
П'ятниця, 1 травня 2020, 22:10
Мера Черкас Володимира Бондаренка викликають на допит 4 травня у зв'язку з рішенням про передчасне пом'якшення карантину в місті.
Джерело: Бондаренко в Facebook
Деталі: Мер опублікував фото повістки, в якій зазначається, що він має прибути до слідчого 4 травня о 12 годині на допит в якості свідка.
Пряма мова Бондаренка: "Свіжа прилетіла... влада нова, методи старі".
Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
- У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками.
- Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
Українська правда