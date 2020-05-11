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Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень

Понеділок, 11 травня 2020, 14:25

Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що надбавки за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19, не змогли виплатити, оскільки місцева влада керувалася старим документом Мінсоцполітики.

Джерело: селекторна нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба президента

Деталі: Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

Дослівно: "Очільник уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабінету міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, попри наявність коштів у регіонах, виплатити їх не вдалося.

Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам".

Деталі: Шмигаль додав, що квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має бути.

Передісторія:

  • 11 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.
  • 9 травня Степанов повідомив, що три області не відзвітували в поставлений термін до кінця дня 8 травня про ситуацію з виплатами надбавок в розмірі 300% окладу за березень медпрацівникам, які боряться з коронавірусом.
  • 6 травня президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.

Українська правда
Теми: Шмигаль грошімедицинакоронавірусЗеленський


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