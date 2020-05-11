Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень

Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що надбавки за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19, не змогли виплатити, оскільки місцева влада керувалася старим документом Мінсоцполітики.

Джерело: селекторна нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба президента

Деталі: Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

Дослівно: "Очільник уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабінету міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, попри наявність коштів у регіонах, виплатити їх не вдалося.

Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам".

Деталі: Шмигаль додав, що квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має бути.

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