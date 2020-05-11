Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень
Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що надбавки за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19, не змогли виплатити, оскільки місцева влада керувалася старим документом Мінсоцполітики.
Джерело: селекторна нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба президента
Деталі: Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
Дослівно: "Очільник уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабінету міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, попри наявність коштів у регіонах, виплатити їх не вдалося.
Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам".
Деталі: Шмигаль додав, що квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має бути.
Передісторія:
- 11 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.
- 9 травня Степанов повідомив, що три області не відзвітували в поставлений термін до кінця дня 8 травня про ситуацію з виплатами надбавок в розмірі 300% окладу за березень медпрацівникам, які боряться з коронавірусом.
- 6 травня президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.