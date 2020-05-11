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Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март

Понедельник, 11 мая 2020, 14:25
kmu.gov.ua

Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что надбавки за март медикам, которые работают с больными COVID-19 не смогли выплатить, поскольку местные власти руководствовались старым документом Минсоцполитики.

Источник: селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента

Детали: Президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

Дословно: "Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось.

На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам".

Детали: Шмыгаль добавил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть.

Предыстория:

  • 11 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 300% оклада медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март в полном объеме выплатили только в Полтавской области.
  • 9 мая Степанов сообщил, что три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.
  • 6 мая президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые противодействуют коронавирусу, иначе руководители могут остаться без должности.

Украинская правда
Темы: ШмыгальденьгимедицинакоронавирусЗеленский


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