Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март

Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что надбавки за март медикам, которые работают с больными COVID-19 не смогли выплатить, поскольку местные власти руководствовались старым документом Минсоцполитики.

Источник: селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента

Детали: Президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

Дословно: "Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось.

На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам".

Детали: Шмыгаль добавил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть.

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