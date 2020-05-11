Супрун – Степанову: Обіцяних лікарям грошей ви не знайдете, але є інший план

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун звернулася до міністра охорони здоров’я Максима Степанова із застереженням, що лікарі так можуть і не дочекатися обіцяних доплат до зарплат, а згортання медреформи призведе до непоправних негативних наслідків.

Джерело: пост Супрун у Facebook, Урядовий портал

Деталі: 1 квітня в Україні стартував важливий етап медреформи, який мав повністю змінити правила фінансування українських лікарень і впровадити так звану схему "гроші ходять за пацієнтом". Проте міністр охорони здоров'я Степанов розкритикував цей механізм. Тому членкиня парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, екс-заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина назвала дії влади фактичним згортанням перетворень у медицині.

Як відомо, Степанов наголосив, що збільшення зарплат медиків має сягнути до 50% від того, що є зараз.

Уляна Супрун детально пояснила, чому цей крок "не вирішить проблему, а лише створить нові ризики".

Пряма мова Супрун: "По-перше, причина, чому понад 300 закладів отримали менше коштів після початку реформи, нікуди не зникне. Говорячи медичною мовою, виплативши 11 мільярдів лікарням, ви дасте їм знеболювальне, але відмовитесь лікувати причину хвороби.

Лікарі хочуть мати можливість заробляти більше постійно, спираючись на результати своєї праці, а не на жести щедрості від міністрів.

По-друге, проблема з цим "рішенням" в тому, що життя не закінчується у цьому році. Зробивши виплату зараз, доведеться робити її також наступного року.

Хочу звернути вашу увагу, що навіть без цієї додаткової виплати бюджет на медичні послуги наступного року необхідно буде збільшити щонайменше на 24 мільярди гривень. Цього року програма медичних гарантій працює з 1 квітня, а отже розрахована на три квартали. Її бюджет складає 72 мільярди гривень. Отже, щоб забезпечувати фінансування лікарень хоча б на рівні цього року, бюджет потрібно буде збільшити до 96 мільярдів.

…Вже влітку вам доведеться подати до Міністерства фінансів України запит на додаткові 30-40 мільярдів гривень. І це без вашої ініціативи виплатити додаткові гроші на зарплати.

На жаль, у міністра фінансів не буде таких грошей для вас.

Будь-які щедрі обіцянки для медиків можуть закінчитися розчаруванням і для них, і для вас. Про це міністр фінансів повідомить вас уже скоро, якщо ще цього не зробив".

План Супрун: Колишня очільниця МОЗ наполягає на тому, що Степанов має зупинити виправляння реформи та її аудити, і "зосередитися на виправленні невдалої підготовки до її початку".

За її словами, помилка Степанова в тому, що міністр не проводив підготовку до вповадження важливого етапу медреформи, але в його силах прийняти рішення:

- або допомогти лікарням, медикам та пацієнтам подолати непростий перехід до нових правил роботи системи,

- або далі жити як раніше, лише з разовою доплатою до зарплат медикам.

Супрун пропонує створити цільову субсидію для місцевої влади на реорганізацію медичних закладів, які не були підготовлені до реформи. Ці кошти потрібно використати лише для тих 300+ закладів, які зазнали фінансових втрат, бо не були готові до оплати реально наданих ними послуг.

При об’єднанні медзакладів доведеться піти на звільнення десятків головних лікарів.

При виконанні цих умов, на думку Супрун, вже до кінця року більшість із 300 "проблемних" закладів будуть об’єднані з більш потужними лікарнями під керівництвом більш вправних та добросовісних головних лікарів, а більшість робочих місць буде збережено.

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