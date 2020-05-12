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У Білорусі затримали більше 100 опозиційних блогерів та журналістів – правозахисники

Вівторок, 12 травня 2020, 02:27
У Білорусі затримали більше 100 опозиційних блогерів та журналістів – правозахисники

Білоруські правозахисники стверджують, що перед та після Дня перемоги було затримано більше 100 опозиційних блогерів, журналістів. Затримані були учасниками онлайн-стрімів щодо ситуації у регіонах країни. 

Джерело: BBC із посиланням на правозахисний центр "Весна", Білоруську асоціацію журналістів

Деталі: Серед затриманих є блогер Сергій Петрухін, якому інкримінують порушення порядку організації та проведення масових заходів. Затриманий має симптоми коронавірусу, проте тест йому не роблять.

Затримали Петрухіна у той час, коли він їхав на зустріч із іншим блогером – Сергієм Тихановським. Останній у своїх стрімах часто критикує політику Олександра Лукашенка та життя у країні, пише BBC. Перегляди його відео на YouTube збирають понад 140 тис. переглядів. 

Тихановського затримали ще 6 травня. Також намагались взяти під варту підписників його каналу, з якими він зустрічався. Але затриманню завадили глядачі.

Під час акцій з вимогою звільнення блогера були затримані його колеги, глядачі каналу та журналісти, які висвітлювали протести. 

Прихильників блогера також затримали у Бобруйську, коли вони намагались організувати "антипарад" 9 травня на противагу офіційному параду у Мінську. 

Суди над активістами, правозахисниками, журналістами та учасниками зустрічей відбувались 11 травня у 12 містах Білорусі.

Що передувало: У Мінську затримали активістів "Молодіжного блоку", які 8 травня пронесли труну по проспекту Незалежності. Активісти хотіли звернути увагу на небезпеку відвідування масових заходів.

Нагадаємо:

  • За останніми даними, у Білорусі підтвердили майже 24 тисячі випадків коронавірусу. 
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко закликав не засуджувати країну за проведення параду в День перемоги, незважаючи на пандемію коронавірусу в світі.

Українська правда

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Теми: Білорусьправа людинимітинги
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