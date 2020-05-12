У Білорусі затримали більше 100 опозиційних блогерів та журналістів – правозахисники

Білоруські правозахисники стверджують, що перед та після Дня перемоги було затримано більше 100 опозиційних блогерів, журналістів. Затримані були учасниками онлайн-стрімів щодо ситуації у регіонах країни.

Джерело: BBC із посиланням на правозахисний центр "Весна", Білоруську асоціацію журналістів

Деталі: Серед затриманих є блогер Сергій Петрухін, якому інкримінують порушення порядку організації та проведення масових заходів. Затриманий має симптоми коронавірусу, проте тест йому не роблять.

Затримали Петрухіна у той час, коли він їхав на зустріч із іншим блогером – Сергієм Тихановським. Останній у своїх стрімах часто критикує політику Олександра Лукашенка та життя у країні, пише BBC. Перегляди його відео на YouTube збирають понад 140 тис. переглядів.

Тихановського затримали ще 6 травня. Також намагались взяти під варту підписників його каналу, з якими він зустрічався. Але затриманню завадили глядачі.

Під час акцій з вимогою звільнення блогера були затримані його колеги, глядачі каналу та журналісти, які висвітлювали протести.

Прихильників блогера також затримали у Бобруйську, коли вони намагались організувати "антипарад" 9 травня на противагу офіційному параду у Мінську.

Суди над активістами, правозахисниками, журналістами та учасниками зустрічей відбувались 11 травня у 12 містах Білорусі.

Що передувало: У Мінську затримали активістів "Молодіжного блоку", які 8 травня пронесли труну по проспекту Незалежності. Активісти хотіли звернути увагу на небезпеку відвідування масових заходів.

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