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В Беларуси задержали более 100 оппозиционных блогеров и журналистов – правозащитники

Вторник, 12 мая 2020, 02:27

Белорусские правозащитники утверждают, что до и после Дня победы были задержаны более 100 оппозиционных блогеров и журналистов. Задержанные были участниками онлайн-стримов касательно ситуации в регионах страны.

Источник: BBC со ссылкой на правозащитный центр "Весна", Белорусскую ассоциации журналистов

Детали: Среди задержанных – блогер Сергей Петрухин, которому инкриминируют нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Задержанный имеет симптомы коронавируса, однако тест ему не делают.

Задержали Петрухина в то время, когда он ехал на встречу с другим блоггером – Сергеем Тихоновским. Последний в своих стримах часто критикует политику Александра Лукашенко и жизнь в стране, пишет BBC. Просмотры его видео на YouTube собирают более 140 тыс. просмотров.

Тихановского задержали еще 6 мая. Также пытались взять под стражу подписчиков его канала, с которыми он встречался. Но задержанию помешали зрители.

Во время акций с требованием освобождения блогера были задержаны его коллеги, зрители канала и журналисты, освещавшие протесты.

Сторонников блогера также задержали в Бобруйске, когда они пытались организовать "антипарад" 9 мая на противовес официальному параду в Минске.

Суды над активистами, правозащитниками, журналистами и участниками встреч происходили 11 мая в 12 городах Беларуси.

Что предшествовало: В Минске задержали активистов "Молодежного блока", которые 8 мая пронесли гроб по проспекту Независимости. Активисты хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий.

Напомним:

  • По последним данным, в Беларуси подтвердили почти 24 тысячи случаев коронавируса.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что COVID-19 – это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко призвал не осуждать страну за проведение парада в День победы, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

Украинская правда
Темы: Беларусьправа человекамитинги


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