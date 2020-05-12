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Київ знову стоїть у заторах

Вівторок, 12 травня 2020, 10:32
Київ знову стоїть у заторах

У вівторок, 12 травня, у Києві станом на 10:00 спостерігаються великі затори на дорогах.

Джерело: дані Google Maps, "Укрінформ"

Деталі: У центрі столиці затори утворились біля станцій метро "Театральна", "Університет", "Контрактова площа", "Майдан Незалежності" та "Поштова площа".

Спостерігається ускладнений рух біля метро "Льва Толстого", "Олімпійська" та "Либідська".

Значні затори утворились на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.

Також складно проїхати по Набережно-Хрещатицькій вулиці та по вулицях Січових стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Богатирській, Семена Скляренка, Олени Теліги, та Набережно-Рибальска.

 

Значні затори також спостерігаються біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська".

На лівому березі складно проїхати біля станцій метро "Дарниця", "Лівобережна" та "Чернігівська".

У напрямку правого берега Києва стоять у заторах Північний міст, міст Патона та Південний міст, Дарницький міст та міст Метро.

За даними УНІАН, столичні служби таксі підвищили ціни: маршрут, який ще напередодні коштував 90 грн, 12 травня обходиться у 170-180 грн. Але навіть за такі гроші виїхати складно: машини не приймають замовлення, а оператори відповідають на дзвінки з великою затримкою.

Цьому передувало:

  • 12 травня у Києві почалося офіційне послаблення карантину: стартував перший етап зняття обмежень.
  • Із 12 травня в Києві вирішили запустити додаткові рейси громадського транспорту із житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате у зв'язку з послабленням карантинних заходів.
  • 8 травня на деяких дорогах Києва також спостерігалися затори попри карантинну рекомендацію сидіти вдома. 

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Київдороги
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